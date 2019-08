E’ stato un weekend in discesa per i ragazzi della Moto2, con Marini e Bulega che hanno portato a casa punti e certezze dal circuito di Brno. Quinto Luca, settimo Nicolò, entrambi in top ten, non accadeva da Jerez de la Frontera. Nella ‘Entry class’, Foggia ha tagliato il traguardo dodicesimo, poi retrocesso di tre posizioni. Vietti è scivolato in avvio di gara e ha chiuso diciannovesimo. Si riparte subito, direzione Spielberg