Silverstone, un paese di duemila abitanti della contea di Northamptonshire è nel cuore dell'Inghilterra. E' un tracciato storico sia per le due che per le quattro ruote. Per la MotoGP, dopo una lunga parentesi durata 23 anni a Donington, nel 2010 il GP di Gran Bretagna vi è ritornato. Da queste parti il meteo resta la vera incognita: basti ricordare che lo scorso anno la tappa, dove Pecco Bagnaia aveva realizzato la pole position in middle classe, fu cancellata per maltempo