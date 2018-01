Dakar 2018, al via da Lima la 40^ edizione

Si inizia a fare sul serio - Tremendamente sul serio. Progressivamente, ma molto rapidamente, la Dakar numero 40 entra nel vivo e si prepara ad inondare di delirio un’area geografica vastissima e affascinate, tra paradisi naturali e inferni agonistici. Marc Coma, cinque volte vincitore in moto del Rally più difficile del mondo e ora direttore della corsa, cerca di limare l’eccitazione e placare gli entusiasmi ”rivelando”… che sarà una Dakar molto dura. “La sabbia del Perù arriva presto, le prime tappe della Dakar Anniversario potranno già dire molte cose, raccontare, promettere, inibire.

Un percorso difficile e impietoso da subito - per un potenziale di selezione istantaneo. Le 14 tappe della Dakar Perù-Bolivia-Argentina sono state studiate per limitare al massimo la dispersione di energie, riducendo ai valori minimi le situazioni frustranti. È un’avventura, una gara, una sfida. Il fondo di sabbia delle piste in Perù è quest’anno e in questa stagione più “molle”, inconsistente, dunque prevedibilmente molto più impegnativo. In compenso le previsioni meteo, per quanto possano essere attendibili nell’isterico e contraddittorio contesto andino, sembrano più favorevoli per i giorni della passaggio della Carovana. Poi si vedrà, nessuno si aspetta una Dakar indulgente, “fortunosa”.

La Carovana - 188 moto (di cui 49 quad), 104 auto e 44 camion lasciano il podio del Pentagonito, attraversano la marmellata di traffico di Lima e si avventurano sulla Panamericana in direzione Sud. Una breve Speciale, la prima, appena una trentina di chilometri sullo sviluppo totale della prima Tappa, da Lima a Pisco, scorrevoli 270 chilometri. È un impegno di poco conto, quasi formale, non fosse che i concorrenti, “ostaggi” di Lima e della burocrazia sportiva per almeno tre giorni, non ne possono più. È caratteristico che più di uno tenda ad esagerare, Campioni o Amatori non importa, l’eccitazione prende il sopravvento su più di una qualità dell’equilibrio. Quel che conta, finalmente, è che la Corsa, la 40ma edizione della Dakar, è partita.

