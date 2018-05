23 e 51 saranno questi, probabilmente, i numeri nella testa di Tony Cairoli sulla griglia di partenza del GP di Lettonia. 23 sono i punti di ritardo che il nove volte campione del mondo accusa da Jeffrey Herlings, 21enne olandese, tre volte iridato MX2, leader della classifica, compagno di squadra e nemesi sportiva del numero 222. 51, invece, sono i punti di vantaggio di Cairoli su Clement Desalle, francese, grande esperienza che pare aver trovato la quadra con la sua Kawasaki in Russia vincendo e togliendo, per la prima volta in stagione, lo scettro del week-end MXGP dalle mani del duo italo-olandese, fino a quel momento autore di un’egemonia quasi imbarazzante. I 51 punti di vantaggio sembrano essere garanzia di tranquillità per TC222 ma nel motocross sono davvero pochi visto che tutto può accadere.

Per lo stesso motivo i 23 punti di distacco tra Cairoli ed Herlings non sembrano uno scoglio insormontabile, l’olandese può sbagliare per via del suo stile di guida sempre “full gas” e Cairoli non è nella sua miglior condizione fisica che, storicamente, raggiunge da luglio. Sarà in Lettonia anche Tim Gajser che lo scorso anno, complice una brutta caduta, fece registrare uno zero perdendo definitivamente la testa del mondiale in favore di Cairoli che commentò proprio quell’incidente come “scioccante”. Il pilota Honda ha saltato il round di apertura 2018 in Argentina a causa di un infortunio ed ora sta cercando di risalire in classifica (è ottavo con 147 punti).

In MX2 il padrone di casa Pauls Jonass guida il Mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno KTM Jorge Prado

Il GP di Lettonia si corre a Kegums, paese di circa 7000 abitanti attraversato dal fiume Daugava. In terra lettone Cairoli ha vinto 6 manche (dal 2009) e Herlings 4 (su 4 corse).

Appuntamento dalla Lettonia con la MXGP su Eurosport 2 domenica con gara 1 dalle 13.30 e gara 2 dalle 16.00.

Classifica MXGP dopo 6 round