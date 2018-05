SBK 2018, ad Imola uno spettacolo da non perdere

Dopo le due gare di Assen che ci hanno riproposto il duello Kawasaki-Ducati (vinto, in Olanda, dalla casa giapponese con la doppietta Rea-Sykes) la SBK arriva in Italia, nello storico circuito di Imola.

Il punto della situazione

La classifica Mondiale vede Johnny Rea davanti a tutti in sella alla ZX-10RR del team Kawasaki ufficiale con 159 punti e ad un importante appuntamento con la storia. Se il 3 volte campione del mondo Superbike dovesse trionfare in entrambe le manche a Imola eguaglierebbe Carl Fogarty a 59 vittorie nel Mondiale. Dietro di lui i ducatisti del team factory Davies (129 punti) e Melandri (115). Quarto Van der Mark che, con la Yamaha, sta trovando stabilmente un posto sul podio dopo un inizio di stagione difficile.

Da segnalare anche i risultati di Xavi Fores con la Panigale R del team clienti Barni, quasi sempre in lotta per le prime posizioni e solo sesto in classifica con 100 punti per via di qualche errore e di una buona dose di sfortuna. Il mondiale, grazie anche al nuovo regolamento (che strizza un occhio, e forse di più, al Balance of Performance) ci sta regalando gare equilibratissime e piene di colpi di scena: il duello Kawasaki-Ducati, con la moto giapponese che sembra avere ancora qualche cosa in più della bolognese, è destinato a continuare per tutto il campionato con la Yamaha a fare da terza incomoda, sempre temibile. Pirelli, fornitore unico per la SBK porterà ad Imola la nuova mescola W1002 con l'innovativa misura 200/65.

Il week-end italiano

La prima prova italiana della SBK 2018 (a inizio luglio si correrà anche a Misano) sarà anche teatro dell’ultima corsa di Kenan Sofuoglu. Il pilota Kawasaki Puccetti, leggenda della Supersport 600 con cinque titoli, si ritira dalle corse a causa dei numerosi infortuni e su richiesta del suo primo sostenitore Tayyip Erdogan, Presidente della Turchia.

Durante il week-end, all’interno del circuito sarà allestita anche una mostra fotografica intitolata “A Million Dollar Smile” in ricordo di Niki Hayden. La mostra ripercorrerà la carriera del #69 americano attraverso gli scatti di Mirco Lazzari, fotografo italiano del motomondiale. La mostra sarà aperta dalle 9 alle 19 in piazza Ayrton Senna.