SBK, Donington spartiacque della stagione

Dopo aver eguagliato ad Imola due settimane fa la leggenda Ducati Carl Fogarty in vetta alla classifica all-time delle vittorie in SBK, Johnny Rea avrà a Donington la possibilità di superare “King Carl” diventando il più vincente nella storia del campionato mondiale delle derivate di serie. Il campione della Kawasaki, in virtù delle 5 vittorie di questa prima parte di stagione, è anche al comando della classifica con un vantaggio di 47 punti su Davies, suo più diretto rivale in sella alla Ducati.

Rea spera di poter festeggiare record e allungo mondiale nella pista di casa, ma non sarà facile visto il suo feeling non eccezionale con la pista di Donigton (solo due vittorie qui in carriere). Favorito numero 1 sembra essere Tom Sykes, il numero 66 della Kawasaki ha vinto ben 9 volte sul tracciato inglese. Il compagno di team di Rea - terzo nel mondiale - pare aver trovato il setup giusto per la sua ZX-10 R dopo una prima parte di stagione molto complicata.

Tra i due piloti Kawasaki, in seconda posizione, c’è Chaz Davies che in sella alla Ducati del team Aruba.it ha battagliato con Rea per buona parte di Gara2 ad Imola e che a Donington non potrà perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica. Chiudono la Top5 alla vigilia del sesto round 2018 le Panigale ufficiale di Marco Melandri (-78) e quella di Xavi Fores (-85) portata in pista dal team Barni.



Wild Card con Yamaha YZF-R1 ufficiale per Niccolò Canepa. Il campione del mondo endurance ha anche effettuato dei test con la R1 al Mugello dai quali sono emersi tempi molto interessanti. Oltre a quella di questo weekend a Donington l’italiano correrà anche la gara di Misano.

Classifica Piloti SBK 2018

Pos. Pilota P.ti 1 Rea 209 2 Davies 162 3 Sykes 137 4 Melandri 131 5 Fores 124 6 V.d.Mark 113 7 Lowes 92 8 Razgatlioglu 58

Classifica costruttori SBK 2018