Motocross, Cairoli e Herlings "pareggiano"

Gara 1 – Holeshot per Herlings che per i primi cinque minuti tiene un buon ritmo salvo poi essere passato da un Cairoli che ha dominato in lungo e in largo lasciando solo la seconda posizione all’olandese (in evidente calo fisico nel finale) che riesce a tenersi dietro Desalle (3° alla fine) e Gajser (4°).

Gara 2 – Parte ancora benissimo Herlings che prova a scappare da un Tony Cairoli ingaggiato con Gajser nelle prima battute. A poco più di cinque minuti dall’inizio della gara il campione siciliano (che si era liberato dello sloveno) ha commesso un errore cadendo e perdendo molti secondi sul leader della corsa. Gara in salita quindi per TC222 che però, grazie ad un ritmo fenomenale si era portato a 4 secondi dalla vetta a solo 2 giri al termine. A questo punto due soprese: Herlings cade lasciando la testa a Cairoli che a sua volta ha subisce il controsorpasso decisivo dopo un errore (il secondo della sua gara).

Podio abbastanza “freddo” tra i due campionissimi KTM che rimangono staccati di 12 punti in classifica in favore di Herlings. Prossimo appuntamento tra 7 giorni con il secondo round indonesiano della stagione.