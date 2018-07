Indycar, in Iowa vince Hinchcliffe

L’undicesimo appuntamento del campionato Indycar 2018 si è concluso con l’inaspettata vittoria di James Hinchcliffe che si si è reso protagonista di un’ottima gara rimontando dall’undicesima posizione di partenza. Il pilota n°5 del team Schmidt aveva già trionfato in Iowa nel 2013 ma non vinceva dalla gara di Long Beach del 2017 ed era nel mezzo di un periodo complicato della stagione visto che a maggio non era riuscito a qualificarsi per la 500 Miglia di Indianapolis rimanendo fuori dalla gara più importante dell’anno.

La gara dell’Iowa Corn 300

In pole è partito Will Power che è stato poi sorpassato da Newgarden che ha provato a fare il vuoto tra sé e gli inseguitori. Dalle retrovie, però, è risalito Hinchcliffe che ha passato definitivamente il campione in carica a 45 giri dal termine. Errore di strategia nel finale per Newgarden che ha sbagliato il cambio gomme ed è scivolato da secondo a quarto. Chiudono il podio Pigot (2°) Sato (3°).

In classifica generale Newgarden porta il suo vantaggio a 33 punti su Scott Dixon (12° in Iowa). Prossimo appuntamento questo fine settimana a Toronto.