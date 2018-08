Un’altra vittoria, e sono tre negli ultimi tre appuntamenti del campionato. Significativo filotto per Mick Schumacher che dopo la prima vittoria nella serie a Spa ed il bis concesso a Silverstone tre settimane dopo, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il figlio del sette volte campione del Mondo di Formula 1 entra di diritto nella lotta per il titolo visto che ora è quarto, a 37 lunghezze dalla testa della classifica occupata da Ticktum. Mick aveva già vinto a Misano nel 2016 nel campionato italiano di F4.

Il tedesco, partito dalla pole position conquistata venerdì con il tempo di 1:27.934, ha avuto un ottimo start chiudendo davanti a Marcus Amstrong (distanziato di 2,2 secondi). Sul terzo gradino del podio Robert Shwartzman che è riuscito a sopravanzare Guanyu Zhou in partenza, quarta monoposto del team Prema nelle prime quattro posizioni finali. In classifica generale, come detto, comanda Ticktum con 198 punti, otto in più di Amstrong, secondo. A precedere Mick Schumacher, quarto a -37 dalla vetta, c’è l’estone Juri Vips, a 167 punti.