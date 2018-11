Motorsport, il 38esimo episodio su Sky Sport

Formula 1: le Finali Mondiali Ferrari tornano al tempio della velocità

Per la prima volta dal lontano 2006 l’autodromo di Monza è tornato ad ospitare le Finali Mondiali Ferrari, appuntamento ormai classico durante il quale, oltre a disputarsi le gare conclusive del Ferrari Challenge, si celebra la passione per le Rosse a 360 gradi. A salutare il folto pubblico sono stati il neo amministratore delegato della Ferrari Louis Camilleri e il responsabile del team Maurizio Arrivabene, che ha incitato tutti a non mollare continuando a sostenere le Rosse. L’esibizione più attesa è stata come sempre quella del team di F1 con i piloti Marc Gené, Giancarlo Fisichella, Andrea Bertolini e Davide Rigon, pronti a dare spettacolo su quattro F60 del 2009 in parata per alcuni giri sul circuito monzese chiusi con i classici burn-out e donuts sul rettifilo del traguardo.

Formula E: Audi, campione al debutto, si prepara per la nuova stagione

Nella scorsa stagione di Formula E il team Audi, al suo primo anno di presenza ufficiale nella serie, ha vinto il titolo costruttori ed il suo pilota di punta Lucas Di Grassi è rimasto in lizza fino all’ultima gara per il titolo piloti. Oggi la casa degli anelli si ripresenta per la nuova stagione che scatterà in Arabia Saudita il 15 dicembre, forte di una nuova arma la e-tron FE05. Gli ingegneri Audi hanno realizzato un pacchetto ancora più efficiente, aumentando ulteriormente rendimento e performance della monoposto.

Rally Raid: Sebastian Loeb vuole vincere la Dakar 2019

Il nove volte campione del mondo Rally Sebastien Loeb, dopo aver vinto con la Citroen in spagna il penultimo appuntamento del WRC, si appresta a prepararsi per la Dakar 2019 che si disputerà a gennaio in Perù. L’alsaziano vuole vincere anche in altre categorie e così dopo averci provato in pista nel WTCC e poi nel WRX, da qualche anno ha tentato di centrare il successo nella mitica Dakar con il team ufficiale Peugeot. Ora però il buon Seb malgrado il ritiro della casa francese vuole riprovarci ancora e lo farà insieme al suo inseparabile navigatore Daniel Elena con una Peugeot 3008 DKR in versione 2017 gestita dal team privato PH sport.