SBK 2019. Ducati V4R al debutto nei test ad Aragon

Mercoledì 14 e giovedì 15 novembre, in occasione della sessione di test pre-season al Motorland di Aragon, avremo un primo assaggio di quello che sarà il World Superbike 2019. Il principale motivo di interesse è senza dubbio il debutto in pista in Spagna della Ducati Panigale V4 R, “l’arma totale” di Borgo Panigale per cercare di interrompere il dominio delle Kawasaki e del fenomeno Rea.

L’uscita dalla pit-lane di Chaz Davies in sella alla quattro cilindri bolognese segnerà un momento storico per la casa italiana e per il mondiale Superbike. Il marchio di fabbrica di Ducati è sempre stato infatti il bicilindrico che, tra il primo anno di vita del WSBK nel 1988 e l’ultima gara del 2018 in Qatar, ha permesso alla casa di Borgo Panigale di aggiudicarsi ben 17 titoli costruttori in 31 anni. Dopo trent’anni ora si cambia, arriva il V4, a cui sono affidate le speranze di conquista del WorldSBK (qui la presentazione delle Panigale V4R), nelle ultime quattro stagioni dominio assoluto e meritatissimo di Rea e della Kawasaki.

L’altra novità del team Aruba.it, Alvaro Bautista, neo acquisto di Ducati per la stagione 2019, sarà impegnato con la MotoGP nella finale mondiale di Valencia e non sarà quindi ad Aragon. Il pilota spagnolo non mancherà nella successiva sessione di test che si terrà a fine mese a Jerez (qui tutte le date dei test invernali Superbike). Sarà certamente un ulteriore motivo di interesse.

Anche Kawasaki sarà presente ad Aragon con le ZX-10RR del KRT, fresche di interventi al motore – alla distribuzione in particolare - e quindi con ulteriori affinamenti su un mezzo già al top. In pista, per sgrossare le “verdone” gestite dalla crew catalana Provec, ci sarà il campione del mondo in carica Jonathan Rea e il neo-acquisto, il numero 1 del BSB 2018 e vecchia conoscenza del WBSK, Leon Haslam che ha preso il posto di Tom Sykes passato alla BMW.

Al Motorland non mancherà anche la Yamaha, tornata alla vittoria nel 2018 con il team ufficiale Pata e terza forza nell’ultimo mondiale. Confermati entrambi i piloti anche per la stagione 2019, sia van der Mark che Lowes saranno in pista con le YZF-R1 aggiornate.

Il team Yamaha GRT, al debutto in SBK con la line up appena annunciata forte di Marco Melandri e Sandro Cortese (neo campione del mondo SSP600), non sarà ad Aragon ma è atteso per la sessione di Jerez del 26/27 novembre.

Calendario test invernali Superbike

14 - 15 novembre 2018 - Aragon

26 - 27 novembre 2018 - Jerez

23 - 24 gennaio 2019 - Jerez

27 - 28 gennaio 2019 - Portimao

18 - 19 febbraio 2019 - Phillip Island