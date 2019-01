Dakar 2019. La 4^ tappa è di Al-Attiyah e Brabec

Al-Attiyah si conferma primo in classifica generale

Posizioni invertite rispetto a ieri per Nasser Al-Attiyah, top driver Toyota e Stèphane Peterhansel con il buggy Mini che, proprio come nella terza tappa, si sono dati battaglia. Dopo un lungo inseguimento, il Re della Dakar si è dovuto accontentare della seconda posizione, lasciando quasi 2’ di vantaggio al pilota qatariota (confermatosi primo in classifica generale). A completare le prime tre posizioni troviamo il polacco Jakub Przygonski (Mini), seguito da Nani Roma. Prestazioni altalenanti per Sebastian Loeb con la Peugeout DKR privata che, dopo le difficoltà riscontrate nel corso della giornata di ieri, ha concluso la tappa in quinta posizione. Dietro di lui chiudono sesto e settimo Al Rajhi (che scende al quinto posto nella generale) e Carlos Sainz (Mini) che ancora una volta ha perso diversi minuti, terminando a 24’44” dal leader. Con un distacco di poco più di un minuto dallo spagnolo, troviamo la Mini di Despres, seguito poi, a chiudere la top ten, da Garagulic e Hunt.