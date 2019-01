Africa Eco Race, Botturi primo a Dakar

Botturi non si è lasciato impressionare dall'esperienza di Ullevalseter: il due volte vincitore della gara ha provato fino all'ultimo a sfilare la vittoria dalle mani del bresciano, o per lo meno a metterlo in crisi, ma ha dovuto infine arrendersi alla fine dell'undicesima tappa, da Akjoujt a St.Louis. Tra le auto successo per l'Optimus di Strugo-Borsotto: pochissime soddisfazioni invece per gli italiani, con Rossi-Marcon 31esimi, una gara calvario invece sia per Ceci-Bioli che per gli Scandola. Nei truck successo per la portoghese Elisabete Jacinto su Man insieme a Marques e Cochinho.

Tornando alle moto, grande soddisfazione ovviamente per Botturi: «Sono contentissimo – esulta il lumezzanese alla fine di una ss da 115 km/h di media-, mi sono dovuto impegnare fino alla fine perché Ullevalseter ha deciso di giocarsi le sue ultime carte e ha provato a mettermi in crisi. Io però sono riuscito a rispondere e quando sono arrivato qua devo ammettere che mi sono commosso. Ho pensato a mia madre che è mancata di recente, ma dedico questo successo anche a me stesso perché in questi anni quando ero vicino a fare un bel risultato ho avuto tanta sfortuna. Ovviamente il mio pensiero va poi a mia moglie e ai miei figli che sono i miei primi tifosi nonostante con la moto io sia via da casa parecchio tempo durante l'anno».

Ullevalseter è stato l'unico ad avere il passo di Botturi, ma non è mai riuscito a metterlo davvero in crisi: «È più forte di me: un poco più veloce e migliore in navigazione».

L'Italia porta a casa anche il terzo posto nella generale con Simone Agazzi

Il bergamasco si è tolto la soddisfazione di salire sul podio insieme a due campioni. «La soddisfazione è doppia perché nonostante qualche errore di navigazione e un po' di sfortuna sono riuscito a portare a casa questo risultato». Jensen alla fine si è classificato quarto, Arredondo quinto. Veloci a tratti ma non sufficientemente abili a navigare per conquistare il podio.Bravi anche Domenico Cipollone e Franco Picco. Il primo conquista una settima posizione insperata alla vigilia, mentre il vicentino chiude nella top ten e secondo nella +450.

L'Africa Eco Race 2019 si conclude con il trasferimento da St.Louis a Dakar: i mezzi partiranno dalla spiaggia per poi festeggiare sul podio del Lago Rosa.