Un clamoroso episodio ha macchiato la Dakar 2019 nella sua quinta tappa, con protagonista in negativo il pilota Andrey Karginov. Nel corso della prova speciale, infatti, al chilometro 279 il russo ha perso il controllo del suo Kamaz, che è andato letteralmente a travolgere uno spettatore che stavo assistendo alla corsa al di fuori delle aree riservate al pubblico. Un bruttissimo incidente che, oltre al grande spavento, ha avuto anche altre conseguenze; Karginov, infatti, è stato prontamente squalificato dalla direzione di gara al termine della corsa, in quanto non si è fermato a prestare soccorso allo spettatore ferito.

Il tutto è stato anche riportato da un comunicato ufficiale della Dakar Rally sul suo profilo Twitter: “Al km 279 della SS, un 60enne sudafricano che stava guardando la gara in una zona non sicura (fuori da quelle destinate al pubblico) è stato colpito da un camion in gara (il #518 guidato da Andrey Karginov). L’equipaggio è stato escluso dal rally dalla giuria dei commissari per non essersi fermato a soccorrere lo spettatore ferito. L’uomo ferito ha riportato una frattura al femore. Il team medico del rally lo immediatamente soccorso e trasportato all’aeroporto di Ilo dove è stato aerotrasportato all’ospedale di Arequipa. L’organizzazione del rally e le autorità locali ricordano che è obbligatorio per il pubblico rispettare le aree di sicurezza (zone riservate agli spettatori) scelte insieme all’organizzazione peruviana e alla autorità di sicurezza locali”.