È stato un test molto positivo per noi – dice il due volte campione del mondo (SS600 nel 2018 e Moto3 nel 2012) -. Mercoledì non siamo praticamente riusciti a testare niente, avendo speso tempo per trovare del grip (asfalto nuovo e sporco). Il secondo giorno avevamo pianificato molto lavoro ma sfortunatamente sono caduto e abbiamo quindi perso tempo, ma alla fine della sessione abbiamo fatto dei grossi cambiamenti di set-up perché mi sentivo troppo al limite con la moto. Nel corso dell’ultima ora siamo migliorati molto, la R1 era più facile e il tempo è venuto. Adesso dobbiamo vedere cosa succederà a Portimao che è una pista molto diversa, ma sappiamo che se una moto funziona bene a Jerez, lo farà anche sulle altre piste".

Marco Melandri ha chiuso i test con l’8° tempo, in 1’40.469 a quasi 4 decimi dal compagno e a 1’3” dal leader Rea con la Kawasaki. “Abbiamo capito molte cose e il mio passo gara non è così male – spiega il pilota di Ravenna -. Al momento il mio problema è che ogni volta che monto una gomma posteriore nuova non riesco ad essere veloce. Alla fine della giornata comunque abbiamo capito qualcosa. Ci serve tempo, non è facile ma dobbiamo venirne fuori, migliorando passo dopo passo, assecondando le mie sensazioni per poi spingere forte quando sarò pronto”.

(foto: Twitter)

Tempi e giri percorsi dopo le giornate di test a Jerez