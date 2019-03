Ottime notizie per l'Italia del Mondiale cross MXGP: assolo di Tony Cairoli nel primo appuntamento della stagione, in Argentina. L'azzurro ha vinto sia gara-1 sia gara-2, dove si è reso protagonista con una spettacolare rimonta nell'arco di due curve. Pubblico in estasi e due posizioni recuperate in pochi secondi, dal terzo al primo posto. Per Cairoli, che non aveva mai vinto Argentina, si tratta di 50 punti fondamentali nella battaglia per il titolo, anche perchè il suo principale rivale Jeffrey Herlings è fuori dai giochi. Il 24enne olandese, infatti, è alle prese con il piano di recupero dopo essersi infortunato al piede destro in allenamento a fine gennaio. Herlings resterà fuori almeno tre gare: significa che Carili ha 200 punti potenziali con cui allungare in classifica. Prossima tappa questo weekend in Inghilterra.