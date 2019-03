Il 14enne pilota spagnolo Marcos Garrido Beltrán è morto in seguito a un tragico incidente sul circuito di Jerez de la Frontera durante una gara Supersport 300 del campionato andaluso di motociclismo. Il giovane talento del Cardoso Racing è caduto in un punto veloce del circuito, tra la curva 2 (Michelin) e la curva 3 (Sito Pons) ed è stato investito da un altro pilota. Secondo alcuni testimoni oculari Garrido Beltrán è stato colpito sul collo, una dinamica che ricorderebbe l'incidente nel quale perse la vita Marco Simoncelli in Malesia nel 2011. Il 14enne è stato immediatamente portato all'ospedale di Jerez, dove è morto a causa delle ferite riportate in pista. Grande commozione in tutta la Spagna per la tragedia: anche il Primo Ministro Pedro Sanchez ha espresso il suo cordoglio su Twitter.