Il Mondiale di MxGP è iniziato nel segno di Tony Cairoli. Il motociclista italiano vince Gara 1 ed è secondo in Gara 2 in Gran Bretagna sul bellissimo tracciato del South West National Park e conferma il suo eccellente stato di forma nonostante condizioni fisiche non proprio ottimali. Cairoli ha concesso il bis conquistando il secondo successo stagionale consecutivo dopo le tre "Run" vinte su quattro disputate.



Il pilota della KTM ha saputo sfruttare una prova non proprio perfetta di Tim Gajser per portare a casa i 25 punti della vittoria e poi ha gestito la seconda manche "accontendandosi" del secondo posto alle spalle proprio dello sloveno, campione del mondo nel 2016. Gasjer è, infatti, il rivale numero uno per il titolo mondiale considerando le assenze di Jeffrey Herlings e Romain Faivre.

"La prima manche è stata buona, sono partito bene. Gajser era molto veloce in diversi tratti del tracciato, ho provato a non sbagliare e a fare il mio ritmo - ha spiegato Cairoli a fine gara - Sono contento per la vittoria del Gran Premio, la pista era difficile e quindi ho cercato di non andare a terra. Negli ultimi giri ho provato a prendere Tim ma è stato molto veloce", le sue dichiarazioni dopo la seconda manche. Appuntamento ora Valkenswaard (Olanda), nel prossimo weekend, dove Cairoli dovrà difendere gli 8 punti di vantaggio sul campione della Honda.