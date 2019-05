Incidente mortale nel circuito di motocross di Cavallara, a Mondavio (Pesaro Urbino) nel corso della manifestazione valevole come quarta prova del Campionato Italiano Senior di Motocross. Nel corso del primo giro della prima manche, il pilota Raffaele Mazzola è caduto in un salto. E' intervenuto il personale sanitario e la gara è stata interrotta. Mazzola però è deceduto. Sul posto i carabinieri. La federazione Motociclistica Italiana ha annullato la manifestazione. Mazzola aveva 59 anni, era originario di San Donà di Piave (Venezia). L'incidente è avvenuto sabato sera, ma la Federazione Motociclistica Italiana lo ha reso noto oggi. Stando a quanto si è appreso, Mazzola avrebbe perso il controllo della moto durante il salto e sarebbe caduto male a terra, venendo travolto da altri piloti che venivano dietro di lui. Inutili i tentativi di rianimarlo. La gara, riservata agli over 50, in programma per oggi, era stata anticipata a ieri sera, a causa delle previsioni meteo che indicavano pioggia e maltempo per oggi. In origine ieri sera erano previste le prove.