FORMULA 1

Se fino allo scorso anno era la power unit l’asso nella manica delle Mercedes ora è la macchina nel suo insieme a funzionare benissimo sfruttando al meglio tutti i tipi di gomme e riuscendo a generare un grande grip in ogni condizione. Uno degli elementi cardine che rendono tutto questo possibile sembra siano le sospensioni della W10 che adottano una innovativa geometria all’anteriore che la rende in grado di mandare velocemente in temperatura le gomme Pirelli mentre la sospensione al retrotreno permette di sterzare di qualche grado anche le ruote posteriori creando dei vantaggi nelle curve piu strette. Progettare le sospensioni di una F1 di oggi d’altronde è ormai diventata una parte cruciale dell’intero progetto vettura e le sfide che i tecnici si trovano davanti non sono certo poche.

CAMPIONATO MONDIALE RALLY

Il campionato mondiale rally superato il giro di boa in Portogallo sbarca in Italia per l’ottavo appuntamento della stagione. Gli scenari della sardegna saranno ancora una volta i protagonisti di un rally difficile dove il caldo giocherà un ruolo importante. Quello di sardegna sarà anche il centesimo rally di ott tanak. Al pilota estone è sempre piaciuta questa gara ed è infatti qui che ha colto il primo podio nel 2012 e dopo esserci andato vicino varie volte anche la sua prima vittoria due anni fa con la ford. Tanak arriva a questo rally in grande forma rincorrendo la terza vittoria consecutiva dopo quelle in cile e portogallo ma sa bene che non sarà facile.

HARD ENDURO

Gli appassionati di hard enduro si sono dati appuntamento in austria dove ad Eisenerz hanno dato vita alla 25esima edizione dell’Erzberg-rodeo una non-stop di 4 giorni di adrenalina e divertimento, che inizia con il prologo dell'Iron Road e si chiude con la famigerata Hare Scramble, gara che ogni anno vede arrivare al traguardo uno sparuto gruppo dei 500 piloti al via ed è conosciuta per essere la piu impegnativa gara di hard enduro al mondo. Un evento che è un'occasione unica per interagire da vicino con piloti che solitamente si vedono in televisione e che tra tanti spettacoli offre soprattutto quello dell'evento di Enduro più massacrante al mondo.

1 montagna. 500 piloti. 25 Checkpoint. 4 ore di tempo e solo una manciata di eroi che riesce ad arrivare al traguardo! Questa è in sintesi l’hare scramble dove alla fine si è imposto il veterano Graham Jarvis che ha cosi conquistato quello che è probabilmente il più grande successo della sua carriera.