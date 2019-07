È una giornata di "scuola" per motociclisti, giunta alla quinta edizione e organizzata sulla piccola pista di Castelletto di Branduzzo (in provincia di Pavia), dove hanno partecipato 100 motociclisti, completamente gratis. La selezione delle domande di partecipazione ha tenuto conto del livello di inesperienza: sono state scelte 27 donne, 73 uomini, di età media vicina ai 30 anni e con un "allievo" proveniente addirittura dalla Sicilia. L'invito è stato rivolto a tutti coloro che hanno riscontrato e riconosciuto i propri limiti nella guida. La giornata di "scuola" è stata programmata suddividendo la parte teorica in aula, con la didattica su abbigliamento, gomme, sospensioni, mentre la pratica si è svolta sui due anelli di pista (in funzione delle velocità), con l’aiuto degli istruttori, tra cui Lorenzo Savadori, pilota Aprilia. L’obiettivo della giornata è da sempre quello di aumentare la consapevolezza nei motociclisti dei rischi e dei pericoli guidando su strada, insegnando la corretta tecnica di guida e il giusto approccio nel vestirsi, come nella cura per la motocicletta. Il prossimo "Piega & Spiega Day" è previsto nel 2020.