FORMULA 1

I protagonisti della Formula 1 si sono ritrovati a Silverstone dove questa domenica si disputa il decimo appuntamento del 2019. Arrivati ormai al giro di boa della stagione appare chiaro che anche questo campionato vedrà vincere entrambi i titoli agli uomini della Mercedes ma di certo sia la Ferrari che la Red Bull hanno mostrato un potenziale che fin qui è stato spesso inferiore al risultato finale. Sulla carta quella di Silverstone è una pista perfetta per la Mercedes e Lewis Hamilton da buon inglese la conosce come le sue tasche eppure qualche speranza di vedere una gara combattuta c’è. Per vedere quali sono le caratteristiche del tracciato e le sfide tecniche alle quali va incontro un team durante il GP di gran bretagna ci affidiamo ad un pilota che puo definirla la pista di casa visto che è in parte inglese e in parte thailandese ovvero Alexander Albon che insieme al suo ingegnere di pista ce ne svelerà tutti i segreti.

FORMULA 1

Come tutti gli appassionati ben sanno la Williams in pochi anni è passata dal podio al ruolo di cenerentola del campionato. Il team ormai non sembra piu avere ne le risorse ne le capacità necessarie per uscire dalla crisi e per quanto riguarda i piloti non poteva bastare la bella favola del ritorno nel Circus iridato di robert kubica ne il talento di un giovane di sicuro avvenire come george russel per invertire l’inesorabile marcia verso il basso del glorioso team britannico ed infatti entrambi sono gli unici driver ad essere finora rimasti a secco di punti in questa stagione. Visto l’infelice presente meglio dunque pensare al passato della scuderia britannica e così hanno fatto pochi facoltosi appassionati che hanno preso parte al programma Williams Heritage grazie al quale con una spesa non proprio modica, è possibile guidare in pista le mitiche monoposto protagoniste della golden age del team.

MONDIALE RALLY

Dalla vela ai motori! Il due volte vincitore della Coppa America, Jimmy Spithill, ha lasciato per un giorno il mare aperto per dedicarsi alle strade sterrate nel recente Rally di Sardegna. Il timoniere di Luna Rossa, che punta a disputare la prossima edizione della storica gara di vela in Nuova Zelanda nel 2021, ha infatti preso il posto di navigatore al fianco di Fabio Andolfi sulla Skoda Fabia di classe Wrc2, nel warm up della tappa italiana del campionato del mondo rally. Spithill è attualmente impegnato proprio nell’isola con gli allenamenti per la 36esima edizione dell’America’s Cup in programma ad Auckland ed il suo primo assaggio dei motori, lungo i 3,94 km della prova speciale ricchi di salti e curve, lo ha letteralmente stravolto.