FORMULA E

Jean eric Vergne e il team DS-Ticita hanno vinto A New York nell’ultimo appuntamento dell’anno i titoli piloti e costruttori del campionato mondiale di Formula E 2019. Per il francese e il suo team quello della grande mela è stato un week end pieno di tensioni con due gare che hanno lasciato tutti col fiato sospeso fino alla bandiera a scacchi che ha sancito la fine della stagione. Vergne è infatti riuscito a riconfermarsi campione bissando il successo della scorsa stagione grazie ad un nono posto finale centrato in gara 2 adottando una condotta accorta che gli ha consentito di raccogliere i punti necessari per il titolo.

MONDIALE RALLY

Dopo 8 dei primi 14 appuntamenti del mondiale rally Ott Tanak sembra fare sul serio tanto da presentarsi durante questa pausa estiva del campionato come leader della classifica e favorito d’obbligo per il titolo. Il binomio tra il pilota estone e la toyota yaris sembra poter produrre una superiorità assoluta in ogni condizione e su ogni terreno eppure le tante occasioni sprecate gli hanno consegnato una leadership fragile con soli pochi punti di scarto dai suoi rivali, alfieri di Citroen e Hyundai Ogier e Neuville. Dopo un travolgente finale di 2018 comunque l’estone quest’anno è arrivato per la prima volta in carriera a metà campionato da capoclassifica e al momento si dice soddisfatto.

RALLY RAID

Il qatariota Nasser Al-Attiyah tra le auto, il britannico Sam Sunderland tra le due ruote ed il russo Anton Shibalov tra i camion hanno vinto l'edizione 2019 del Silk Way Rally. Le foreste russe, la steppa mongola e le dune cinesi dopo due settimane di gara davvero difficili hanno dunque espresso il loro verdetto in questo rally-raid che è considerato la Dakar d’oriente e che ha visto i protagonisti della corsa sfidarsi in dieci tappe e oltre 5.000 km percorsi.