FORMULA 1

In una Formula 1 sempre piu hi-tech dove ogni minimo particolare viene sfruttato al massimo per migliorare le performance della macchina e pochi decimi di secondo possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta l’elemento umano resta sempre decisivo sul risultato finale. Sono infatti uomini quelli al volante e lo sono anche quelli che decidono le strategie al muretto e ovviamente, sono essere umani e quindi fallibili quelli che ai box possono far guadagnare o perdere un sacco di tempo durante i pit stop. Aboliti i rifornimenti anni fa oggi i pit stop riguardano solo il cambio degli pneumatici e normalmente sono velocissimi. Ufficialmente il piu veloce mai realizzato si deve alla red bull con il fantascientifico tempo di 1”91, primato stabilito quest’anno a Silverstone nel cambio gomme di Gasly. Il pit stop nei moderni GP insomma è una velocissima danza di uomini e mezzi durante la quale si decidono spesso le gare. Ce ne parla il responsabile delle strategie del team Renault.

FORMULA 1

La Formula 1 è la massima evoluzione tecnologia delle automobili da corsa ma questo aspetto riguarda ormai ogni cosa del circus iridato. Dal punto di vista televisivo le immagini del campionato mondiale hanno subito una grande evoluzione come il resto e se agli albori si usavano macchine cinematografiche con la pellicola, dagli anni 70 in poi si utilizzarono delle telecamere elettroniche inizialmente in bianco e nero e poi a colori. Oggi con l’avvento dell’alta definizione le cose sono molto cambiate e le nuove tecnologie sono sbarcate anche in F1 dove di recente per alcuni filmati promozionali ovvero i famosi filming day sono stati utilizzati anche i droni al posto degli elicotteri che per anni sono stati l’unico modo per realizzare riprese aeree delle monoposto in pista. Ma come si fa a riprendere una velocissima F1 in pista con un drone certamente piu lento e difficile da manovrare? Scopriamolo insieme…

MOTORSPORT STORY

FIAT: un nome che nel nostro paese significa semplicemente automobile. Una grande azienda di cui pochi però conoscono la storia nei dettagli. La Fiat nacque nel 1899 e la prima vettura costruita fu il modello "3½ HP". Al 1902 risale la prima affermazione della casa nelle competizioni, quando, Vincenzo Lancia si aggiudica la Torino Sassi-Superga. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e quest’anno la casa torinese ha compiuto 120 anni essendo ormai il fulcro del gruppo FCA di cui fanno parte Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Maserati e tanti altri marchi. Ne ripercorriamo il cammino con immagini che hanno segnato la storia del nostro paese.