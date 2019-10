FORMULA 1

La Formula 1 si avvia al rush finale con dei verdetti ormai ben chiari eppure dopo la pausa estiva dalla ripresa della stagione ad oggi le cose sono molto cambiate. Un prorompente Charles Leclerc e una rossa resa finalmente veloce su ogni tracciato hanno sparigliato le carte con 3 vittorie consecutive Ferrari ed addirittura 4 pole position in serie del monegasco, un record riuscito con la Ferrari del nuovo millennio solo a michael schumacher. Il divertimento e l’incertezza insomma in quest’ultimo mese non sono certo mancati ma come spesso succede in casa Ferrari non sono mancate le polemiche. Le prestazioni di Le clerc hanno infatti messo in discussione quelle che ad inizio stagione sembravano delle gerarchie consolidate e non sono mancati degli episodi poco simpatici tra il monegasco e il tedesco. A Mattia Binotto è affidato l’arduo compito di tenere tutti tranquilli portando a termine nel miglior modo la stagione.

MONDIALE RALLY

Il WRC si appresta a tornare in europa per disputare il rally di gran bretagna. Dopo una serie di gare caratterizzate da un meteo decisamente estivo nell’isola di sua maestà ci si aspettano condizioni decisamente diverse. Il tipico meteo autunnale britannico con pioggia, nebbia e fango insomma dovrebbe essere ancora una volta il protagonista e in queste condizioni basta poco per commettere errori fatali. Dopo la vittoria di Ogier in turchia la lotta al titolo è piu aperta che mai anche se in testa alla classifica c’è ancora ott tanak. Il pilota toyota lo scorso anno sembrava poter vincere ma la sua yaris si ammutoli dopo un salto costringendolo al ritiro. Il pilota estone però questa volta dovrà assolutamente fare risultato se non vorrà subire la possibile rimonta del campione in carica francese che tante vittorie ha colto su queste strade.

FORMULA E

La stagione 2019/2020 della Formula E prenderà il via il 22 novembre in arabia saudita e fervono i preparativi per un campionato che si preannuncia piu agguerrito che mai. L’ audi dopo aver battagliato sino all’ultima gara per la vittoria uscendo sconfitta con l onore delle armi da un tean DS Teecheta in grado di confermarsi il numero 1 sia tra i costruttori che tra i piloti con jean eric vergne, ha lavorato duramente per prendersi la rivincita ed ora sembra pronta a sfidare la nutrita concorrenza. A presentarci la nuova monoposto che affronterà la prossima stagione è il pilota del team Daniel Abt che farà ancora coppia con Lucas di grassi.