MONDIALE RALLY

Ott Tanak e Martin Jarveoja con la loro Toyota Yaris hanno vinto il Rally della Gran Bretagna. L'equipaggio di punta della casa giapponese ha cosi portato a casa la sesta vittoria dell'anno su 12 appuntamenti disputati, risultati che stanno portando la coppia estone verso il loro primo titolo mondiale rally. Tanak è stato perfetto per tutta la gara; dopo un inizio prudente ha cominciato a spingere alla fine della prima tappa, portandosi in testa durante l’ultima speciale notturna e poi rintuzzando gli attacchi portati il giorno dopo dai suoi due rivali per il titolo, Sebastien Ogier con la Citroen e Thierry Neuville con la Hyundai.

MONDIALE RALLY

E’ di certo uno dei piloti piu veloci del mondiale rally ma la sua carriera ha conosciuto incredibili alti e bassi. Quest’anno Kris Meeke ha raggiunto Tanak e Latvala nel team Toyota andando a completare una line up già molto forte e alla fine sembra che potrà strappare il rinnovo al boss Tommy Makinen. Il suo è stato un lungo viaggio iniziato molti anni fa in una famiglia dove si è sempre respirata l’aria dei rally. Il pilota nord irlandese ripercorre le tappe più importanti della sua carriera.

WORLD ENDURO SUPER SERIES

Un misto intrigante di Enduro “classico” e Estremo, e un pizzico di Cross-Country per un’atmosfera all’americana in buona parte dovuta ai grandi spazi dell’ambientazione. Tutto questo e non solo è la novità del calendario del WORLD ENDURO SUPERSERIES per il 2019, ovvero l’appuntamento di Solsona che ha impegnato i piloti per tre giorni di gare nel nord-est della Spagna. Dopo un breve Supertest il venerdì sera, sabato i piloti si sono poi sfidati su un percorso ad anello mentre la domenica si è svolto un enduro cronometrato, con cross ed extreme test. Dopo il duro round di Hawkstone Park, dove era stato rallentato da un infortunio alla mano, Josep Garcia è arrivato al BR2 Enduro Solsona con un solo obbiettivo: vincere, e vivendo a soli 20 minuti dalla pista, l'evento è stato una vera gara di casa per il giovane spagnolo che ha fatto buon uso delle sue conoscenze locali e del supporto dei fan chiudendo vittorioso davanti a Watson e Johnny Walker in un podio tutto KTM.