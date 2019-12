8 Ore di Sepang, Morbidelli in pole position con la Yamaha

Gran giro di "Morbido", che con la Yamaha Sepang Racing Team centra la pole position alla 8 Ore di Sepang per il Mondiale Endurance FIM EWC: 2’04″647 il suo tempo. Seconda fila e sesto crono per Niccolò Canepa

Miglior debutto non ci poteva essere nell'endurance per Franco Morbidelli. Il 25enne

pilota romano ha conquistato con la Yamaha Sepang Racing la pole position alla 8 Ore di Sepang che scatterà alle 6 italiane di sabato 14 dicembre. Morbidelli, che era stato il più veloce già nelle prove ufficiali con il tempo di 2'03''907, nel girolanciato da superpole ha stampato un ottimo 2’04″647, rifilando circa 8 decimi a Somkiat Chantra. che in questa stagione ha corso in Moto2 e ottenuto la prima fila a Spielberg). Il thailandese, che era al comando fino all’accelerata decisiva di Morbido, corre con il team Honda Asia di Makoto Tamada. Seconda fila anche per Niccolò Canepa sull'altra Yamaha della Yart, che ha chiuso con il sesto tempo.