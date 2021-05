Si attende la decisione sul cambio di Leclerc dopo l'incidente nel Q3: se salvo conserverà il primo posto in griglia, al contrario verrà retrocesso di 5 posizioni. Verstappen in agguato con la Red Bull, Sainz scatta col quarto tempo sull'altra Rossa. Attesi segnali da una Mercedes apparsa in difficoltà. Il GP è in diretta oggi alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) HIGHLIGHTS - L'INCIDENTE DI LECLERC - GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV

Sono ore decisive per capire se la resterà invariata la griglia di partenza del GP di Montecarlo. Charles Leclerc sul tracciato di casa ha conquistato una pole position che mancava in Ferrari da circa 19 mesi, ma l'incidente nel finale del Q3 (sulle barriere all'uscita delle Piscine) ha suscitato non poche preoccupazioni per lo stato del cambio della monoposto. La rottura e l'eventuale sostituzione, infatti, comporterebbe una penalità di 5 posizioni al via. Dal box della Rossa, dopo ore di verifiche, è però stato manifestato un chiaro ottimismo, anche se per il responso definitivo tutto è stato rinviato a questa mattina. Quanto alla griglia di partenza, secondo Verstappen, poi Bottas, Sainz e Norris. Solo settimo Hamilton, apparso costantemente in difficoltà nel corso delle qualifiche.