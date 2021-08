Supersport, a Navarra Aegerter vince gara-1

Nel debutto della Supersport a Navarra, Dominique Aegerter offre la prestazione più impressionante da inizio stagione prendendosi pole position e vittoria in Gara 1. Dopo aver rifilato ben sei decimi al più vicino rivale in Superpole, lo svizzero è rimasto sornione per due terzi di gara restando nel gruppo a lottare con Steven Odendaal, Luca Bernardi e Manuel Gonzalez, complici un motore non performantissimo e la difficoltà di superare nel misto del tracciato spagnolo. Una volta che si è messo davanti, però, ha raso al suolo la concorrenza dando mezzo secondo al giro a tutti.

Per Aegerter è la settima affermazione stagionale, che gli consente di salire a quarantadue punti di margine su Odendaal. Il sudafricano ha dato tutto quello che aveva per raddrizzare un weekend partito in sordina, riuscendo a comandare la gara in diversi momenti e difendendosi all’ultimo giro dall’attacco di Bernardi per la seconda piazza. Bernardi, dal canto suo, ritrova il podio dopo la tappa di Misano e si conferma pilota molto coriaceo. Nella sfida per il podio è mancato Manuel Gonzalez, caduto durante la corsa e dichiarato unfit per domani con una spalla lussata.

Ai piedi del podio chiudono Jules Cluzel e Federico Caricasulo, con Randy Krummenacher solitario in sesta posizione.

Le Kawasaki del team Puccetti non vanno oltre il settimo posto di Philipp Oettl davanti a Can Oncu, penalizzate da un cambio non adattissimo all’uso reiterato della prima marcia richiesto a Navarra. Simon Jespersen e Niki Tuuli entrano in top-10. Raffaele De Rosa cade nelle prime fasi di gara, mentre gli altri italiani non raggiungono la zona punti: diciassettesimo Kevin Manfredi, ventesimo Federico Fuligni, ventiduesimo Luigi Montella, ventiquattresimo Leonardo Taccini, ritirato Michel Fabrizio.