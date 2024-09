F2, Minì al posto di Bearman con Prema a Baku

Un finale di stagione in crescendo con la delusione a Monza per un Mondiale di Formula 3 sfuggito proprio in extremis. Adesso però per Gabriel Minì, 19enne pilota siciliano, arriva la soddisfazione per l'esordio in Formula 2 che è stato ufficializzato dalla Prema per il Gran Premio di Baku del 15 settembre. Minì sostituira Oliver Bearman che correrà invece con la Haas in Formula 1 al posto dello squalificato Magnussen. "Sono molto felice di gareggiare a Baku, la Formula 2 è l’opzione principale per il 2025, quindi è una buona opportunità per me per imparare con la nuova macchina e la nuova serie" le parole di Minì che si leggono nel comunicato della Prema

vedi anche Haas, Bearman al posto di Magnussen a Baku