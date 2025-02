12 Ore Bathurst, Valentino Rossi è secondo

Rossi, storico secondo posto in Australia. Marciello fa paura e recupera 21 secondi al leader in 2 ore regalando un podio storico all’equipaggio #46. Doppietta del WRT con la #32 e la #46

Si è conclusa la 12h di Bathurst valida per il primo round dell’Intercontinental GT Challenge con un dominio quasi totale da parte del WRT con le due BMW #32 e #46 per la prima metà di gara, salvo poi vedere l’equipaggio del Dottore colpito da un Drive Through che ha costretto la M4 giallo fluo ad una seconda parte di gara in totale rimonta. La gara è stata complicata ed estremamente selettiva in termini di gestione del carburante, argomento nel quale il team WRT è stato leader, e che alla fine ha ricompensato gli equipaggi del team Belga. Grande velocità della Ferrari 296 GT3 #26 Arise Racing GT che però non è bastata nella conquista della vittoria a causa proprio di un pit stop necessario nelle fasi finali.