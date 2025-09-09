L'Italia si sta sempre più innamorando del GTWC, come dimostrano i numeri di Monza e Misano Adriatico. E dopo Ferrari e Lamborghini, sembra vicino anche il ritorno della Maserati nel GT4. Così Andrea Bartolini, pluricampione del mondo GT (all’epoca GT1): "Questa passione del pubblico rende giustizia ad una categoria così meravigliosa ed appassionante".

Che il GTWC quest’anno stia stupendo e facendo innamorare ancora di più il pubblico Italiano lo avevamo capito già dal record di presenze fatto registrare a Monza per la endurance di 3h con oltre 40'000 spettatori e con gli oltre 25'000 di Misano Adriatico per la sprint Italiana di metà Luglio. Al Nurburgring, round 8 della stagione 2025, siamo stati in compagnia del pluricampione del mondo GT (all’epoca GT1) Andrea Bertolini, dove abbiamo parlato proprio di questo fenomeno in ascesa che “rende giustizia ad una categoria così meravigliosa ed appassionante” e che ci ha raccontato tutti i segreti dell’inferno verde (circuito che per la 3h GTWC non viene usato nella sua interezza ma solo nella conformazione GP). La sua storia al Ring non poteva essere altro che con il marchio che più celebre lo ha reso, Maserati, che vide l’avvento, dopo tanti anni, di un marchio Italiano in vesti ufficiali in terra tedesca in una delle piste più importanti al mondo proprio con la MC12.

Nel giovedì del week end tedesco del GTWC, ci siamo infatti lanciati in pista in un giro turistico a bordo di una Maserati GranTurismo Trofeo guidata dal Sassolese classe’73 che ci ha raccontato curva dopo curva la sua storia vissuta all’interno degli oltre 25km del circuito teutonico. Abbiamo con lui soprattutto analizzato quanto negli ultimi anni i campionati GT stiano trovando spazio nei cuori degli appassionati e di quanto, di conseguenza, anche le case stesse ci tengano a far sempre meglio in una categoria che oramai è in grande ascesa attraverso la continua ricerca di miglior prestazione e velocità da poter fornire alle proprie vetture.