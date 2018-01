Steve Kerr: "ESPN ha lasciato a casa Strauss e Stein: la questione è sociale"

Come detto però il ragionamento è più ampio del semplice attacco di papà Ball al suo amico e collega: “Quella cosa vende, e lo stesso si può dire nella politica, nell’intrattenimento e ora nello sport. Non è importante se c’è alcuna sostanza in quello che si dice. Il ragionamento sembra essere: ‘Possiamo renderlo interessante senza alcun motivo apparente?’. Ma non c’è niente di interessante in quella storia. Sapete quanti genitori dei miei giocatori probabilmente a casa dicono ‘Dovrebbe far giocare di più mio figlio’? Eppure a lui mettiamo un microfono davanti alla faccia perché, a quanto pare, fa ascolti. Non so a chi interessi, eppure alla gente importa – o altrimenti ESPN non avrebbe speso quello che sta spendendo per mandare dei giornalisti in Lituania, quando hanno lasciato a casa persone che scrivevano pezzi di reale sostanza e valore. Gente come Ethan Strauss [beat writer di Golden State nella scorsa stagione, ndr] o Marc Stein [decano dei reporter NBA, poi passato al New York Times, ndr]. Non è una condanna di ESPN, davvero: è una questione sociale. È una cosa che succede ormai da molti, molti anni e secondo me sta invadendo anche il mondo dello sport”. Parole di un certo peso a cui l’emittente televisiva non ha ancora risposto pubblicamente, così come neanche i Lakers hanno deciso di esporsi per commentare quanto successo – cercando di non dare ulteriore peso alle sparate di LaVar, ma allo stesso tempo lasciando solo il proprio allenatore. A meno che la dirigenza non abbia dei dubbi su Walton: a quel punto i problemi, però, sarebbero ben più grandi rispetto a ciò che pensa o non pensa la famiglia Ball.