I ragazzi marciano per le strade, la NBA applaude

È passata alla storia come la protesta studentesca più numerosa di sempre, con milioni di ragazze e ragazzi per le strade di tutta America – alla marcia principale organizzata a Washington D.C. ma contemporaneamente anche alle altre 845 marce collegate alla principale, in ogni città e paesino d’America – a chiedere un maggior controllo nella vendita a nelle diffusioni delle armi da fuoco in tutto il Paese. Una richiesta divenuta ancora più pressante e urgente dopo l’ennesima sparatoria in una scuola USA, quella del 14 febbraio scorso alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida, che ha ucciso 17 persone di cui 14 studenti. Tra le richieste urlate a gran voce dai ragazzi durante la March for our lives (la marcia per le nostre vite) la richiesta di abolizione della vendita da privati a privati di armi nei comunissimi gun shows (esposizione di armi nelle quali è più facile aggirare le leggi esistenti e procedere all’acquisto di pistole e fucili senza i necessari requisiti imposti dai regolamenti statali e/o federali) ma anche la reintroduzione del Federal Assault Weapons Ban, una legge del 1994 che vietava la vendita a civili di armi semi-automatiche e fucili d’assalto. Una dimostrazione popolare che ha visto le giovani generazioni prendere il palcoscenico ma che ha scatenato anche il supporto di tantissimi personaggi pubblici (la coppia George Clooney-Amal ha donato mezzo milioni di dollari per supportare l’organizzazione della marcia, cifra subito pareggiata anche da Oprah Winfrey e Steven Spielberg) compresi anche nomi di primo piano del mondo NBA. Uno dei primi ad affidare a Twitter il suo totale supporto agli studenti scesi in strada è stato l’allenatore di Golden State Steve Kerr, non nuovo a prendere pubblicamente posizione: “Ricordatevi di uscire di casa e partecipare alla marcia, oggi! Grazie alle giovani generazioni per ispirarci e ricordarci che il cambiamento può arrivare soltanto se lo vogliamo veramente. Registratevi per votare e domandare una legislazione sul controllo della armi di maggior buonsenso! La democrazia trionferà!”.