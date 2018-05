Terza opzione: il sacrificio di coach Dwane Casey

La terza strada, molto calcistica come assegnazione delle responsabilità, è quella di cambiare la guida tecnica. Dwane Casey è cresciuto assieme a questo gruppo negli ultimi anni, dimostrando in alcuni frangenti di saper amministrare bene le energie del roster, mentre in altri non è riuscito a improvvisare fuori dal solito spartito. La scelta in gara-3 di tenere fuori DeRozan ha fatto arrabbiare il diretto interessato, ma aveva sortito il suo effetto riportando a contatto i Raptors. Meno felici invece i cambiamenti apportati al quintetto, mettendo in panchina prima Serge Ibaka e nell’ultima sfida Jonas Valanciunas; entrambi molto positivi una volta tornati sul parquet, a dimostrazione di come forse non fossero loro il problema. C.J. Miles è stata una scelta offensiva che ha pagato, ma troppo facile da punire per LeBron James sui sistematici cambi difensivi di Toronto. Prima di gara-4, alla domanda dei cronisti su come evitare quel pick&roll, Casey ha risposto stizzito: “Davvero? Non ho guardato i video, grazie di avermelo detto”, quasi a voler sottolineare come spesso il suo lavoro venga sottovalutato. Qualche decina di minuti più tardi però sembrava davvero non essersene accorto, visto che non era cambiato nulla. Casey infatti è sembrato più volte costretto a improvvisare qualcosa, più che dimostrare di aver preparato delle contromosse. Esemplare è quanto accaduto con Lucas Nogueira, scongelato nel secondo quarto e lanciato nella mischia. Una scelta disastrosa, diventato comodo bersaglio per la difesa di Cleveland che sui blocchi del brasiliano ha sempre raddoppiato il portatore di palla, e al tempo stesso innocuo in difesa dove, portato lontano dal ferro, ha recitato la parte della comparsa. Nogueira è rimasto in campo meno di due minuti, raccogliendo un eloquente -10 di plus/minus e dando il via alla fuga dei Cavaliers, che hanno chiuso la serie con 121.5 punti di rating offensivo. Uno dei tanti colpi sparati a salve in una serie che metterà inevitabilmente indiscussione la sua posizione sulla panchina di Toronto: "Penso che molti dei nostri ragazzi possano dare un contributo in uscita dalla panchina. Ho ripetuto più volte che il loro ingresso in campo può cambiare le cose in nostro favore. Per qualche ragione però, non ci siamo riusciti e questo è stato molto frustrante". Colpa del coach dunque, o dei giocatori? Con un allenatore diverso, qualcosa sarebbe cambiato?

Ercole alla fine riuscì a battere Cerbero senza ucciderlo, ma imprigionandolo dopo aver richiesto di sfidarlo da solo e senza armi, costringendolo in catene e portandolo via dall'Ade per dimostrare di aver avuto la meglio anche di lui. Grazie a quell'ultima impresa l'eroe greco riuscì a conquistare l'immortalità, come impresso nella memoria di tutti i tifosi dei Cavaliers che al posto delle tre teste ben ricordano le tre gare rimontate alle Finals 2016 contro Golden State. Quelli dei Raptors invece non sanno ancora come aggirare l'ostacolo James e forse non ci riusciranno mai. In fondo, conquistare l'immortalità non è un privilegio a cui possono avere accesso tutti.