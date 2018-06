Il 30 giugno scade l’anno fiscale, bisogna posticipare il Draft (e tutto il resto)

Il fatto che il Draft sia a ridosso della scadenza dell’anno fiscale rende “inutilizzabili” negli scambi per arrivare a prendere delle scelte tutti quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che, facendo lecitamente i loro interessi, aspettano l’arrivo di luglio per esplorare la free agency. Invertendo gli addendi invece si potrebbe pensare a rinnovi (in quel caso fattibili), per poi utilizzare quei nuovi contratti come merce di scambio per arrivare a delle scelte al Draft immediatamente utilizzabili (senza dover accettare quelle fatte da altri, o dovendo aspettare 12 mesi per selezionare prospetti a quel punto dell’anno seguente). Con la conformazione attuale, l’unica strada percorribile per anticipare i tempi è quella seguita da Charlotte e Brooklyn nell’affare Howard-Mozgov, in cui però l’idea non è quella di liberare spazio per poi agire sul mercato dei free agent, ma soltanto per sgravare il cap da un contratto pesante e lucrare due seconde scelte al Draft (come fatto dagli Hornets) o liberare spazio per il futuro (come accadrà ai Nets nell’estate 2019 senza Mozgov). L’idea è quella di invertire le date, quindi organizzare il calendario facendo iniziare la free agency sul finire di giugno, programmando il Draft attorno al 10 luglio e facendo conseguentemente slittare la Summer League di una settimana. “Un bel problema” a detta dei tanti oppositori, che a quel punto pronosticano una proroga nel calendario che li costringerebbe a lavorare anche ad agosto (quando tutti sognano soltanto di andare in vacanza e staccare un po’ la spina da un mondo vorticoso in cui non si tira mai il fiato).