Dictionary.com si definisce “la principale fonte online dove trovare definizioni, sinonimi, origini, pronunce audio, esempi di frasi, slang, idiomi, giochi di parole, termini legali e medici e molto di più relativi alla lingua inglese”. E proprio la sezione slang, da pochi giorni, si è arricchita di un nuovo termine, alla lettera S: “Spida”. Come si confà a molti termini della lingua comune sono multiple le definizioni associate alla parola. La prima: 1) una specie di giocatore di basket che solitamente si trova sopra al ferro; equipaggiato con impareggiabili capacità di salto, abilità di tiro acrobatiche e poteri sovrumani; a cui ne segue una seconda: 2) soprannome di Donovan Mitchell, guardia degli Utah Jazz capace di infrangere diversi record al suo anno di esordio e candidato al premio di rookie dell’anno 2018. Il sito di definizioni poi offre anche l’origine del nome, dalle parole del diretto interessato: “Da ragazzino non facevo altro che schiacciare, lo adoravo. Uno dei miei compagni mi ha chiamato ‘Spida’ e da allora è rimasto”. Spida è una variazione nella pronuncia di spider, specifica dictionary.com (al pari di brotha, playa o gangsta, fa notare) e compare nel gergo della lingua americana ben prima dell’emergere della matricola dei Jazz. La sua comparsa addirittura viene fatta risalire al 1980, in un racconto popolare di spoken-word giamaicano intitolato Brotha Spida, ma il termine è stato popolarizzato anche più recentemente da una hit di Nelly del 2004, chiamata Spida Man. Aggiudicandosi la gara delle schiacciate all’ultimo All-Star Weekend, Donovan Mitchell ha riportato d’attualità il termine, generando paragoni con il celebre supereroe della Marvel Spider-Man (Donovan Mitchell sta a Spida come Peter Parker sta al suo alter ego l’Uomo Ragno). L’identificazione tra giocatore e soprannome è stata ripresa nel corso dell’anno anche sui social, dove accanto al nome di Mitchell sono comparse più volte le icone del ragno nero e quelle della tela (spider web) e devo lo stesso giocatore ha scelto come proprio handle su Twitter @spidamitchell. Il ragno è poi comparso anche sul modello di scarpe che lo sponsor tecnico del giocatore ha prodotto appositamente per la matricola di Utah, che pur se uscito sconfitto dalla corsa a tre con Ben Simmons (premiato) e Jayson Tatum per il premio di rookie dell’anno, continua a vedere la propria reputazione cementarsi anche grazie all’inserimento del suo nickname nel gergo comune.