Il presente e il futuro della NBA si incontrano sulla copertina di NBA 2K19: dopo l’annuncio che sulla copertina dell’edizione del ventesimo anniversario ci sarà LeBron James, 2K ha reso noto che il giocatore della versione standard del videogioco cestistico più famoso al mondo sarà Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks. “Sono onorato di essere il primo giocatore internazionale di copertina di NBA 2K19,” ha dichiarato Antetokounmpo. “Amo giocare a NBA 2K e questo significa molto per me. Ho lavorato duro per ottenere notorietà nell’NBA ed essere sulla copertina di NBA 2K19 è un sogno diventato realtà”. Il tema di quest’anno è proprio lo slogan “They Will Know Your Name” e sulla cover appaiono diverse parole che hanno contrassegnato la vita e la carriera del giovane giocatore greco, da “Father’s Legacy” (l’eredità del padre, deceduto un anno fa), “Phenom” (fenomeno, per le sue straordinarie doti atletiche) e “Athens” (Atene, la sua città natale). Ovviamente non manca anche “Greek Freak”, il suo soprannome da quando è entrato in NBA nel 2013 scelto alla numero 15 dai Bucks. “Giannis è il futuro dell’NBA e la sua energia e agilità lo rendono una forza indiscutibile all’interno della lega” ha dichiarato Alfie Brody, vice presidente marketing di NBA 2K. “È il perfetto atleta di copertina e siamo entusiasti di averlo come prima star internazionale poiché NBA 2K ha un forte seguito di fan in tutto il mondo”. L’edizione standard di NBA 2K19 include i seguenti oggetti digitali: 5.000 Virtual Currency. 10 pacchetti lega La mia SQUADRA (consegnati uno a settimana) e una carta La mia SQUADRA Giannis Antetokounmpo Zaffiro. Il videogioco sarà disponibile a partire dall’11 settembre 2018 per Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch e PC, mentre la versione del ventesimo anniversario con James in copertina sarà disponibile quattro giorni prima, dal 7 settembre. I giocatori che desiderano portarsi avanti con La mia CARRIERA, possono scaricare il nuovo NBA 2K19: Il Preludio a partire dal 31 agosto 2018.