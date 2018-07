Forse un giorno tra vent’anni o poco meno ci ricorderemo del 2 luglio 2018 come una data cardine nella storia della famiglia Curry. Steph e sua moglie Ayesha, infatti, hanno annunciato su Instagram la nascita del loro terzo figlio, Canon W. Jack, il primo maschio della famiglia dopo Riley (6 anni) e Ryan (3), che curiosamente compiranno entrambe gli anni nel corso del prossimo mese. Si preannunciano quindi delle estati belle piene a casa Curry, anche perché Canon secondo quanto scritto da mamma Ayesha è arrivato in anticipo rispetto a quanto previsto: “Il mio cuore è pieno. Dio è stato buono con noi. Il nostro bellissimo figlio Canon W. Jack Curry, nato il 2 luglio 2018. Si è unito a noi prima di quanto pensassimo e non potremmo essere più emozionati e grati. Ora siamo in cinque in famiglia!”. Steph, dal canto suo, ha condiviso una foto del suo primo figlio maschio scrivendo “In questo percorso, in questa avventura… proteggimi… sono benedetto! Canon W. Jack” e taggando la moglie. Chissà che in futuro Canon non possa seguire le orme di nonno Dell, dello zio Seth e ovviamente di papà Steph continuando la tradizione di famiglia dei grandi tiratori in NBA, o magari seguirà la passione di mamma Ayesha per la cucina, diventando uno chef con il proprio programma televisivo o un posto in uno dei ristoranti appena aperti (anche se quello di Houston è stato preso d’assalto dai commenti dei tifosi dei Rockets). O ancora, potrebbe inseguire la grande passione di papà Steph per il golf, giocando insieme alla sorellona Riley che è stata già introdotta allo sport dal babbo. In ogni caso, grandi auguri per la famiglia Curry.