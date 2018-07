La Summer League di Las Vegas è lo scenario ideale per dare una prima occhiata ai rookie appena scelti al Draft ma senza caricarli di troppe aspettative. Tutto quello che viene fatto nel bene e nel male va ovviamente preso con le pinze, visto che il livello di talento presente in campo non è predittivo di quello che ci sarà sui campi della NBA, oltre al fatto che ai giocatori manca un’intera estate di sviluppo da poter affrontare con gli staff tecnici delle rispettive franchigie. In ogni caso, è sempre interessante quando la prima scelta assoluta dell’ultimo Draft affronta la seconda, e nel caso di Deandre Ayton e Marvin Bagley III sarà uno scontro che si vedrà molto spesso, visto che le rispettive squadre – Phoenix Suns e Sacramento Kings – sono rivali nella Pacific Division e si affronteranno quindi per quattro volte nella prossima regular season. La partita che li ha visti affrontarsi ieri sera non li vedeva direttamente in marcatura l’uno sull’altro, visto che Ayton era accoppiato con Harry Giles e Bagley se l’è vista soprattutto con Dragan Bender, ma in diverse occasioni si sono incrociati dopo i cambi difensivi. Il problema, semmai, è che nessuno dei compagni perimetrali sembrava particolarmente adatto a metterli nelle migliori condizioni per mostrare il loro talento, sbagliando diversi passaggi in post e coinvolgendoli relativamente poco nell’attacco. Alla fine Ayton è quello che è uscito con le cifre migliori, chiudendo con 21 punti e 12 rimbalzi facendo gran parte del suo bottino in area, chiudendo con 8/11 dal campo (7 degli 8 canestri sono stati segnati nel pitturato); per Bagley, invece, 15 punti e 7 rimbalzi con 5/13 dal campo, una clamorosa stoppata subita da Josh Jackson (10 punti in 21 minuti) e un infortunio all’anca e alla zona dell’inguine che ha messo prima anticipatamente alla sua partita, mettendolo in dubbio per le prossime partite.