Di tutte le squadre che puntano ad avere ambizioni da titolo, i Boston Celtics sono quelli che hanno cambiato meno a livello di uomini e di roster, convinti (a ragione) che il recupero di Gordon Hayward e Kyrie Irving sia in realtà il miglior mercato possibile per rimpinguare un roster già valido. Il n°11 dei Celtics, grande assente ai playoff 2018, sembra aver finalmente superato l’infortunio: la doppia operazione al ginocchio sinistro dello scorso aprile lo ha costretto a fermarsi per quasi quattro mesi, riprendendo poi ad allenarsi un mesetto fa in un contesto molto particolare. Irving infatti, ospite a Seattle per più di due settimane, ha deciso di contattare Jamal Crawford per chiedere consiglio – uno che conosce bene la città e la comunità cestistica che gravita attorno ai playground di Seattle. Un invito a nozze per l’ex giocatore dei T’wolves (ancora libero e senza una squadra per la prossima stagione, con i Celtics interessati a ingaggiarlo), che ha messo a disposizione di Irving Robin Pound, il suo trainer di fiducia, oltre che iniziare a fare da tramite in un intricato passaparola che ha portato in palestra Dejounte Murray, Marquese Chriss e Zach LaVine. Una rimpatriata NBA che ha permesso a Irving di ritrovare confidenza col parquet grazie a sfide di primissimo livello: cinque contro cinque, gare di tiro e la sensazione di ritrovare finalmente ritmo e vicinanza con il basket dopo lunghe settimane di inattività. “Non vedevo l’ora di tornare a giocare a pallacanestro”, racconta Irving durante il Media Day dei Celtics, sottolineando poi quale sia stato il momento più coinvolgente dei 18 giorni trascorsi a Seattle. Una vera e propria investitura ricevuta a migliaia di chilometri di distanza dal Massachusetts: “Sono entrato in palestra per riscaldarmi e vedo spuntare Bill Russell, venuto ad assistere a una semplice partita di allenamento. E io ho pensato ‘Wow, qui si sta parlando della storia del basket”.