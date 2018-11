I protagonisti sono tutti di primo piano: LeBron James nelle vesti di produttore (insieme a Maverick Carter e alla loro Spring Hill Entertainment), l’ex giornalista di ESPN Jamele Hill come voce narrante, Gotham Chopra – già conosciuto per aver firmato il documentario su Kobe Bryant “Muse” – alla regia. Dalla loro unione è nato “Shut up and dribble”, un nuovo documentario in tre parti (la prima già andata in onda, le prossime attese per il 10 e 17 novembre, sempre in prima serata) pensato per raccontare l’impatto sociale dei giocatori NBA nel corso della storia. “La tesi che voglio sostenere – dice Chopra – è che la pallacanestro è il vero sport nazionale americano, per via dell’impatto che ha saputo avere nei vari settori della nostra vita, dalla musica, al costume, alla cultura generale”. Il progetto, nato da un’idea di LeBron James e Maverick Carter, era stato proposto come il racconto dell’impatto, in campo e fuori, dei giocatori NBA sulla società USA, usando le tre classi del 1984 (Jordan, Barkley, Stockton, etc.), 1996 (Iverson, Nash, Allen, etc.) e 2003 (James, Anthony, Paul, Bosh) come spunto iniziale. “Poi però, man mano che il progetto procedeva, l’impatto generato fuori dal campo da questi campioni mi è sembrato più importante da raccontare che quello semplicemente sportivo”, racconta Chopra e anche la scelta del titolo – il famoso invito fatto dalla giornalista di Fox Laura Ingraham a James, di “star zitto e continuare a palleggiare” – testimonia una certa radicalizzazione nel risultato finale. “Il significato di tutto il progetto in quel momento è cambiato – conferma Jamele Hill – perché seppur diciamo di voler imparare dalla storia, poi questo non accade. Basta vedere cos’è successo con Trump: un presidente che può ancora permettersi di chiamare ‘stupido’ LeBron James. Magari non usa la parola ‘nigger’, ma cerca ugualmente di gettare discredito su una delle storie di maggior successo personale che l’America oggi conosca”. Il documentario parte dalle parole con cui Steph Curry – “Non ci voglio andare” – declina un eventuale invito da parte di Donald Trump alla Casa Bianca, per le consuete celebrazioni post-titolo NBA. È uno dei momenti chiave in cui il dibattito assume nuovi contorni e una lunga tradizione di lotta e proteste sociali di tanti grandi campioni NBA del passato – da Bill Russell a Kareem Abdul-Jabbar e Oscar Robertson – sembra trovare nuova linfa nei nuovi protagonisti oggi attivi sulla scena sportiva e mediatica americana.