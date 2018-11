Alle volte una sconfitta può avere anche il sapore della vittoria. E in un periodo storico in cui la Sinistra incassa di continuo batoste elettorali in giro per il mondo, un seggio combattuto fino all’ultimo dove per decenni non hai mai avuto alcuna possibilità di farcela può essere più di un segnale positivo. È quanto accaduto in Texas nelle scorse ore, dove il candidato democratico Beto O’Rourke è stato protagonista di una lenta e inesorabile risalita contro Ted Cruz; uno dei volti principali del partito repubblicano. Una distanza abissale in uno stato da sempre schierato a destra, rosicchiata grazie a una grande esposizione mediatica e una faraonica campagna elettorale. Uno sforzo enorme, che tuttavia non ha permesso a Beto (come lo chiamano i suoi elettori) di strappare uno dei due seggi al Senato: 50.6 Cruz, 48.7 O’Rourke. La sua ascesa però ha lasciato comunque il segno, riaccendendo la speranza in un popolo rimasto orfano di Barack Obama e smarrito dopo il trionfo di Donald Trump. Una storia che anche l’NBA ha deciso di abbracciare, schierandosi con molti dei suoi protagonisti apertamente dalla parte del democratico. Il primo è stato LeBron James, arrivato alla partita di San Antonio (la prima trasferta stagionale in Texas) con il capellino con la scritta ‘Beto’: “È un’elezione molto importante, un giorno in cui mettere in piedi un possibile cambiamento. Se si vuole cambiare bisogna permettere alla gente di andare a votare e poi tutti devono farlo. È un grande giorno”, ha commentato il n°23 dei Lakers a poche ore dall’apertura delle urne. Non solo lui ha indossato il berretto, ma anche Gregg Popovich in allenamento, un’altra figura che non ha mai tenuto nascoste le sue preferenze politiche: “Siamo stanchi di queste divisioni becere e figlie di bugie: una situazione che ci stranisce, mentre quando penso a Beto e a quello che dice, sento che è ciò che l’America deve pensare di essere. È un uomo di classe, è intelligente e soprattutto una persona civile”.