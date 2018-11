Middleton ormai ha attivato la modalità “Tiratore da 3” e non torna indietro. Rispetto all’anno scorso sui 36 minuti tenta un tiro in più a partita (da 15.4 a 16.8) ma ha quasi raddoppiato quelli oltre l’arco (da 4.9 a 9.5), traendone un enorme beneficio in termini di efficienza offensiva - anche perché sta tirando con il 45.5%. Qui prova a sfruttare la linea di fondo ma non ha spazio e torna indietro; Bledsoe taglia verso l’area giusto per smuovere un po’ la difesa ma poi torna sui suoi passi come a dire “Tanto Khris tira”. E infatti Middleton tira, pur marcato, pur senza ritmo: è in piena fiducia e si vede. Solo rete.

Non basta però dire che i Bucks tirino di più da lontano. Non c’è solo questo, non può essere solo questo, altrimento tutti lo farebbero senza pensarci. È proprio l’approccio alle partite che è cambiato. C’è un altro dato esemplificativo: il numero di possessi, che nelle ultime due stagioni si era stabilizzato tra 95 e 97.1, è salito a quota 105.14. Al di là del naturale innalzamento dovuto all’inizio di stagione, quando le gambe girano più facilmente e tutti cercano di alzare il numero di possessi, i Bucks giocano effettivamente più palloni e ad un ritmo più alto, cercano ancora più rapidamente le transizioni ma non necessariamente per concludere al ferro, e se possono concludere entro i primi 8-10 secondi dell’azione non si tirano indietro. Vedono il campo molto più largo e in quel campo scovano la soluzione offensiva più redditizia. Per percentuale reale la squadra del Wisconsin è seconda solo a Golden State (59.5% contro 62.9%), segno di come la qualità dell’attacco sia molto elevata in un sistema che esalta le capacità dei singoli, per quanto poche possano essere. Prendete Tony Snell, giocatore tutto sommato normale che in mano a Budenholzer ha il 5° offensive rating, il 2° Net Rating e la 2^ percentuale reale di tutta l’NBA. Il suo impatto dalla panchina è pazzesco. Allo stesso tempo Bledsoe sembra essere diventato un giocatore di sistema e Malcom Brogdon cresce partita dopo partita nella qualità delle scelte.