L’ultimo episodio di folle violenza assassina – la sparatoria all’interno del Borderline Bar & Grill di Thousand Oaks, comunità appena fuori Los Angeles (in passato beffardamente votata come “safest place in the US”, il posto più sicuro di tutti gli Stati Uniti) – ha generato una reazione nel mondo NBA che ha visto protagonisti in prima fila L.A. Clippers e Milwaukee Bucks, nel prepartita della prima gara andata in scena a Los Angeles dal momento della tragedia. Mercoledì notte, infatti, Ian David Long – un veterano di 28 anni con precedenti in Marina – ha aperto il fuoco all’interno del locale uccidendo 12 persone e ferendone altre 21, prima di perdere lui stesso la vita. A reazione dell’ennesimo folle gesto di violenza, legato all’uso spesso incontrollato delle armi da fuoco, i Clippers hanno scelto di seguire il gesto fatto dai Kings della NHL e adottare lo stesso messaggio – “Enough” (è abbastanza) – che è finito stampato sulle sopramaglie speciali indossate prima della palla a due contro i Bucks. Sul retro della maglietta, invece, hanno trovato posto i nomi di tutte le 12 vittime: “Crediamo che il problema della violenza figlia dell’uso indiscriminato delle armi da fuoco debba essere portato all’attenzione e regolato”, ha fatto sapere Tobias Harris, uno dei compagni di squadra di Danilo Gallinari a L.A.. “Negli Stati Uniti la gente deve sviluppare più consapevolezza su questo problema. Personalmente non posso far altro che fare le mie condoglianze alle famiglie delle vittime, ma ora è necessario passare all’azione per far sì che non si debba più pregare e fare le condoglianze per altre morti simili in futuro”. Un messaggio simile – anche se con toni ancora più duri e forse un po’ disillusi – era comparso su Twitter un paio di giorni prima dell’ennesima strage a firma dell’allenatore dei Golden State Warriors Steve Kerr. In quella che oggi appare una tragica premonizione, Kerr invitava i cittadini USA a utilizzare l’elezione di metà mandato per mandare a casa dei leader politici incapaci di affrontare con convinzione il problema: “Ho perso il conto di tutti i momenti di silenzio che abbiamo dedicate alle vittime di queste sparatorie di massa prima del via delle nostre partite. I nostri leader politici fanno finta di interessarsi alla questione ma non fanno niente per cambiare la realtà. Usate il voto di martedì per mandarli a casa”.