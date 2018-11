Alle spalle della quattro squadre più forti della Eastern Conference, la battaglia è appena cominciata. Milwaukee, Boston, Toronto e Philadelphia faranno molto probabilmente una corsa a parte al vertice, pronte poi a contendersi il trono lasciato vacante dai Cleveland Cavaliers. Dal quinto posto in poi, fatta accezione dei convincenti Indiana Pacers di Victor Oladipo, c’è molto spazio e raggio d’azione sia per i Detroit Pistons che per gli Charlotte Hornets - squadre chiamata a dimostrare di non essere soltanto un semplice riempitivo. Due roster che vogliono conquistare i playoff per merito e non per assenza di alternative. Con gli Wizards in forte affanno e alle prese con una crisi che non vuole saperne di arrivare a una conclusione, i ragazzi di coach Dwane Casey si godono il sesto posto in classifica, il record positivo e una prospettiva playoff da confermare in partite come quella contro Kemba Walker. Il n°15 degli Hornets è stato il migliore dell’inizio stagione a Est, viaggiando a oltre 28 punti di media in questo primo mese e consapevole di giocarsi una fetta del suo futuro nelle prossime settimane. Con il contratto in scadenza, una delle rare apparizioni televisive degli Hornets diventa un’occasione per mettere in mostra il proprio talento. Dall’altra parte invece i Pistons sono alle prese con un delicato processo: quello di affermare un gioco fatto di due lunghi in un mondo che tende a rendere i quintetti sempre più piccoli. Il vero problema per Detroit al momento è che manca all’appello il tiro dall’arco, quello che ti permette di allargare il campo e di lasciare libertà in area a Drummond e Griffin. L’ex Clippers è di gran lunga il miglior tiratore da lontano della squadra: il 39% su quasi sei tentativi a partita, un giocatore sempre più completo e la principale ragione per cui Detroit continua a sperare di poter dimostrare di meritare un posto ai playoff.