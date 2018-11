È alto 213 centimetri, pesa quasi 125 chili. Nei primi sei anni di carriera NBA, disputati tutti con la maglia dei New Jersey-poi-Brooklyn Nets, Brook Lopez non ha mai segnato un canestro da tre punti. Sette tentativi complessivi, tutti sbagliati. Segna il suo primo canestro da tre nella stagione 2014-15 (in una partita contro Detroit, il 10 gennaio 2015), poi chiude il campionato successivo con 2/14. Nell’estate 2016 la rivoluzione copernicana. Brook Lopez lavora per tutta l’offseason deciso ad ampliare il suo raggio di tiro e rendersi pericoloso anche oltre l’arco, adattandosi così a un trend che vuole anche i lunghi NBA rendersi minacciosi lontani da canestro, per poter contemporaneamente allargare il campo. Il risultato? Nella sua ultima stagione in maglia Nets Lopez lascia andare la bellezza di 387 triple (356 in più di quante tirate fino a quel momento in tutti la sua carriera), realizzandole peraltro con oltre il 34%. Non è un fuoco di paglia, e tanto meno un caso: il lungo ex Stanford conferma nel campionato successivo – quello disputato in maglia Lakers – di essere diventato un tiratore da tre punti affidabile. In gialloviola gioca meno minuti di media, i tentativi a serata scendono quindi a 2.1 triple a sera (contro le quasi 5 dell’anno prima) ma quelle che non scendono sono le percentuali, di nuovo oltre il 34%. Quest’anno poi – passato ai Milwaukee Bucks, nel nuovo attacco ideato da Mike Budenholzer – Lopez addirittura esagera: nelle prime 13 gare stagionali tenta oltre 7 triple a partita e le realizza sfiorando il 42% dall’arco, dodicesimo in tutta la lega per numero di tiri da tre tentati, 39° per efficacia realizzativa dalla distanza. La sua pericolosità dall’arco non è mai stata così evidente come nella sfida contro Denver, sul parquet dei Nuggets. Il n°11 dei Bucks chiude infatti da miglior marcatore la sfida del Pepsi Center, titolare di 28 punti che arrivano grazie a un incredibile 8/13 da tre punti. Si tratta non soltanto del suo massimo in carriera dall’arco ma anche di una prestazione che eguaglia il numero di triple mai segnate nella storia della NBA da un giocatore di almeno 7 piedi (213 centimetri). Come Lopez, infatti, erano stati capaci di fare soltanto Dirk Nowitzki nel 2004 in una gara da 8/11 da tre sul parquet degli allora Seattle Supersonics e poi Lauri Markkanen a gennaio 2018 al Madison Square Garden (8/15 per lui).