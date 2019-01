Westbrook, una tripla doppia mai vista prima

OKC però è rimasta in corsa per ben 58 minuti e per restare aggrappata contro un avversario così ben attrezzato, ha dovuto a suo modo inevitabilmente ricorrere a qualcosa di eccezionale. In primis affidandosi a un super Russell Westbrook, che chiude con la 13esima tripla doppia in stagione e condisce la sua prestazione con qualcosa di letteralmente mai visto prima: 24 punti, 13 rimbalzi e soprattutto 24 assist (primo 24-24 dal 1990 a oggi, dai tempi di Magic Johnson), suo nuovo massimo in carriera per numero totale di passaggi vincenti in una singola sfida per il n°0 (record anche in casa Thunder, a -1 da quello all-time considerando anche i SuperSonics che toccarono quota 25 grazie a Nate McMillan nel 1987 – l’attuale allenatore dei Pacers). Mai nessuno aveva distribuito così tanti assist in una gara chiusa poi in tripla doppia con così tanti rimbalzi e il rammarico per Westbrook resta quello di non essere riuscito a contribuire al successo della sua squadra (tutti i suoi compagni messi assieme hanno chiuso con nove assist totali, per rendere l'idea). È suo il merito di mettere in ritmo Jerami Grant, che fa il suo sotto canestro e chiude con 25 punti – neanche a dirlo, massimo in carriera anche per lui. Anche i 23 punti di Derrick White in casa Spurs rappresentano un primato personale (super partita per il n°4 nero-argento), così come le sette triple messe a segno da Terrance Ferguson su dieci tentativi. Meglio fermarsi qui, anche perché il concetto è chiaro: una partita così non l'avevano mai giocata prima.