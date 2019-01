Sarà una settimana con tantissima pallacanestro a stelle e strisce su Sky Sport NBA, la casa del grande basket USA sul canale 206 di Sky. Tra il 12 e il 19 gennaio, infatti, saranno visibili ben 14 partite di regular season in diretta esclusiva di cui quattro gare con commento live in italiano, tra cui spicca il tradizionale evento della "NBA London Game" della O2 Arena di Londra, che giovedì 17 gennaio alle 21 vedrà affrontarsi gli Washington Wizards contro i New York Knicks in diretta su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. La partita sul suolo europeo verrà eccezionalmente aperta a tutti anche in streaming su skysport.it. Ma non solo: la grande settimana di NBA comincia da sabato 12 con Danilo Gallinari e i suoi L.A. Clippers impegnati in casa contro i Detroit Pistons dell’ex Blake Griffin, alla sua prima apparizione sul campo della squadra che lo ha scelto al Draft (diretta ore 21.30 su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno). Quindi domenica doppio appuntamento sempre live in italiano, con la partita tra New York Knicks e Philadelphia 76ers alle 19 e il classico NBA Sunday in prima serata domenicale tra Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks (entrambe in diretta su Sky Sport NBA, la seconda anche su Sky Sport Uno). Poi nel resto della settimana altre partite di grandissimo interesse, tra cui le sfide ad alta quota nelle due conference tra Denver e Golden State a Ovest (nella notte tra martedì e mercoledì) e Toronto-Boston a Est (nella notte tra mercoledì e giovedì) e ancora tanto altro.

La copertura della NBA però non si ferma alle sole partite: trovate aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, sulla App Sky Sport e sul sito ufficiale NBA skysport.it, in esclusiva per l’Italia, anche in versione mobile. Senza dimenticare gli account social Sky Sport NBA completamente dedicati al basket americano, su Facebook, Twitter e Instragram con l’hashtag di riferimento #SkyNBA.

Tutte le 14 partite della settimana

Di seguito, la programmazione NBA in diretta esclusiva su Sky Sport:

Sabato 12 gennaio

Ore 21.30: L.A. CLIPPERS-DETROIT PISTONS (Sky Sport NBA e Sky Sport Uno)

Commento live di Paola Ellisse e Marco Crespi

Differita domenica 13 gennaio ore 13 e ore 16 su Sky Sport NBA

Notte sabato 12-domenica 13 gennaio

Ore 1: ORLANDO MAGIC-BOSTON CELTICS (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita domenica ore 11 su Sky Sport NBA con commento originale

Domenica 13 gennaio

Ore 19: NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS (Sky Sport NBA)

Commento live di Flavio Tranquillo e Marco Crespi

Differita lunedì 14 gennaio ore 16 e ore 20 su Sky Sport NBA

------------

Ore 21.30: ATLANTA HAWKS-MILWAUKEE BUCKS (Sky Sport NBA e Sky Sport Uno)

Commento live Francesco Bonfardeci e Davide Pessina

Differita lunedì ore 14 e ore 18 su Sky Sport NBA

Notte domenica 13-lunedì 14 gennaio

Ore 3.30: LOS ANGELES LAKERS-CLEVELAND CAVALIERS (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita lunedì ore 11 su Sky Sport NBA con commento originale

Notte lunedì 14-martedì 15 gennaio

Ore 2: HOUSTON ROCKETS-MEMPHIS GRIZZLIES (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita martedì ore 11, ore 14, ore 17 e ore 21 su Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Mauro Bevacqua

Notte martedì 15-mercoledì 16 gennaio

Ore 1.30: MILWAUKEE BUCKS-MIAMI HEAT (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita mercoledì ore 11 su Sky Sport NBA con commento originale

------------

Ore 3: DENVER NUGGETS-GOLDEN STATE WARRIORS (Sky Sport Uno)

Commento live originale

Differita mercoledì ore 14, ore 17 e ore 21 su Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Marco Crespi

Notte mercoledì 16-giovedì 17 gennaio

Ore 2: BOSTON CELTICS-TORONTO RAPTORS (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita giovedì ore 13, ore 16 e ore 19 su Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina

------------

Ore 4.30: L.A. CLIPPERS-UTAH JAZZ (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Giovedì 17 gennaio

Ore 21: NBA London Game - WASHINGTON WIZARDS-NEW YORK KNICKS (Sky Sport NBA e Sky Sport Uno)

Commento live Francesco Bonfardeci e Dario Vismara

Differita venerdì 18 gennaio ore 15, ore 19 e ore 23 su Sky Sport NBA

Notte giovedì 17-venerdì 18 gennaio

Ore 1: CHARLOTTE HORNETS-SACRAMENTO KINGS (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita venerdì ore 11 su Sky Sport NBA; commento originale

------------

Ore 3.30: OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita venerdì ore 13, ore 17 e ore 21 su Sky Sport NBA; commento Alessandro Mamoli e Matteo Soragna

Notte venerdì 18-sabato 19 gennaio

Ore 1: BOSTON CELTICS-MEMPHIS GRIZZLIES (Sky Sport NBA)

Commento live originale

Differita sabato ore 11, ore 14, ore 17 e ore 19.30 su Sky Sport NBA; commento Paola Ellisse e Davide Pessina.