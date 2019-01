Un giorno sul soffitto della Chesapeake Arena di Oklahoma City verrà appesa come minimo la maglia numero 0 di Russell Westbrook, e se i rapporti torneranno cordiali nel prossimo futuro potrebbero fargli compagnia anche la 35 di Kevin Durant o, chissà, anche la 13 di James Harden. Ma nessuna delle tre sarà la prima ritirata per un giocatore dei Thunder, perché quell’onore verrà riservato il prossimo 20 marzo alla numero 4 di Nick Collison. L’ex lungo di OKC, ritiratosi lo scorso maggio dopo 15 anni di onorata carriera NBA, verrà celebrato in occasione della gara interna contro i Toronto Raptors diventando il primo giocatore dei Thunder a veder ritirato il suo numero. "Sono elettrizzato che Nick sia il primo a ricevere questo onore" ha detto il proprietario Clay Bennett, colui che ha portato la franchigia da Seattle a Oklahoma City. "Si è imposto come parte della costruzione di questa comunità e di questa organizzazione, dimostrandosi un esempio di impegno, lavoro e autenticità. Congratulazioni Nick”. "La sua carriera è stata unica per il modo in cui ha aiutato a definire gli standard di etica del lavoro, altruismo, senso civico e professionalità in un’organizzazione che cominciava da zero" ha continuato il General Manager Sam Presti. "Come giocatore di ruolo, è stato un modello per tutti i Thunder con la sua affidabilità sia nel successo che nelle avversità, meritandosi il rispetto dei compagni e dei membri dell’organizzazione. È giusto che Nick continui il suo rapporto così unico con questa franchigia diventando il primo a vedere il suo numero ritirato".

La strana storia del suo passato "dimenticato" a Seattle

Tecnicamente i Thunder avrebbero ereditato dai Supersonics la loro storia e i loro record, quindi anche le sei maglie ritirate a Seattle per Gus Williams (#1), Nate McMillan (#10), Lenny Wilkens (#19), Spencer Haywood (#24), Fred Brown (#32) e Jack Sikma (#43) - tanto è vero che quei numeri non possono essere utilizzati dai giocatori di OKC. Nonostante sia passato un decennio, però, l’argomento è ancora taboo nell’Oklahoma e di Collison viene ricordata solamente la sua carriera in maglia Thunder: nel comunicato stampa pubblicato sul sito, ad esempio, non si fa riferimento in nessun modo alla vecchia franchigia, neanche per averlo scelto nel Draft del 2003 con la 12^ scelta assoluta in uscita da Kansas o sottolineando che delle sue 910 partite in NBA più di un terzo (308) è stato disputato con il verde smeraldo addosso. Collison rimane comunque "Mr. Thunder", l’unico giocatore insieme a Russell Westbrook ad aver vissuto tutti i primi dieci anni della franchigia a OKC, ritirandosi nella top-6 della storia dei Thunder per partite giocate (602, secondo), assist (638, quarto), stoppate (258, quarto), rimbalzi (2.561, quinto), recuperi (296, sesto) e punti (2.846, sesto). E il prossimo 20 marzo verrà giustamente celebrato per la sua storia così unica con la franchigia dell’Oklahoma, che ha aiutato a costruire con la sua presenza affidabile e inscalfibile.